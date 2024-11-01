Las ciudades de Europa tienen calles pequeñas, estrechas y reviradas: Waymo aterriza en la gran prueba de fuego de sus coches

Las compañías llevan tiempo presionando para que Europa agilice una regulación que no parece llegar nunca. La más activa ha sido Tesla que ha publicado vídeos donde se ve a coches con el Full Self Driving activado circular de forma completamente autónoma en espacios tan complicados como Roma o París. Estas empresa hacen referencias continua a sus sistemas de seguridad. El gran escollo es convencer de que esto es cierto. Hay que tener en cuenta que el coche autónomo tiene que convivir con las decisiones de otros seres humanos.