Los «ciudadanos del Reich» y los extremistas de derecha tienen más acceso a las armas (ale)

En 2025 aumentó el número de personas vinculadas a este movimiento con permisos legales de armas en algunas regiones alemanas. En Renania-Palatinado: 142 personas con licencias y más de 360 armas. En total, se estima que hay unos 26.000 simpatizantes en Alemania. La fiscalía alemana está pidiendo penas de prisión de varios años para líderes acusados de crear organizaciones criminales, extorsión y amenazas a autoridades e intento de desestabilizar el Estado alemán