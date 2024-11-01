·
date 2024-11-01
62
meneos
636
clics
Un ciudadano vestido de Batman se viraliza por sus reproches contra las redadas del ICE: «Cobardes, traidores»
En una rutinaria sesión del Ayuntamiento de Santa Clara, un hombre disfrazado ha entonado un duro discurso contra los miembros del Consistorio. Contra todos, «a excepción del concejal Park»
|
etiquetas:
:
batman
,
ice
,
trump
,
traidores
37
25
0
K
425
actualidad
12 comentarios
37
25
0
K
425
actualidad
#1
Charles_Dexter_Ward
Dales de hostias
@batman
2
K
50
#8
Jakeukalane
Para el Abc este señor es reaccionario, supongo que por ir contra Trump
1
K
21
#11
spidey
Parece una parodia del Batflojo de peli de Matt Reeves.
Ese no es Batman, el verdadero Batman se vestiría como Ben Affleck en las últimas pelis
0
K
10
#9
crysys
#6
Si Batman matara a un criminal en Gothan el número de criminales no disminuiría. Bruce Wayne.
0
K
10
#10
DayOfTheTentacle
*
#9
entiendo la frase... solo he visto un par, la prrimero en la tele y la 2 en cine y la del pingüino no me gustó....(y no recuerdo la cita
)
0
K
8
#3
DayOfTheTentacle
"Insta a sus conciudadanos a «evitar que cientos de hombres enmascarados vengan a nuestra ciudad a matar gente»"
Ejem
...
0
K
8
#4
elGude
#3
Batman no mata
2
K
32
#6
DayOfTheTentacle
#4
no? Joe no estoy puesto
0
K
8
#12
Ehorus
#4
hum... depende e aqui un video que demuestra lo contrario (película Batman 1989)
www.youtube.com/watch?v=lU3crUcIZQY
Bromas a parte, es asumido como canon que batman no mata ... pero a veces, habría que darle en la cabeza porque de haberse cargado al guason/ joker la primera vez
... se hubiera ahorrado mucho dolor
0
K
10
#2
DayOfTheTentacle
Batman o una persona con burka, no saquemos conclusiones precipitadas.
0
K
8
#5
Piscardo_Morao
#2
¿Estás insinuando que todas las personas que protestan contra el ICE son musulmanas o es que te caíste de la higuera de niño y has acabado así?
Echas un tufo a racista xenófobo que se huele hasta en Groenlandia.
0
K
10
#7
DayOfTheTentacle
#5
eres tan fascista que no eres capaz ni de leer.
0
K
8
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
