Un ciudadano vestido de Batman se viraliza por sus reproches contra las redadas del ICE: «Cobardes, traidores»

En una rutinaria sesión del Ayuntamiento de Santa Clara, un hombre disfrazado ha entonado un duro discurso contra los miembros del Consistorio. Contra todos, «a excepción del concejal Park»

| etiquetas: batman , ice , trump , traidores
Charles_Dexter_Ward #1 Charles_Dexter_Ward
Dales de hostias @batman
Jakeukalane #8 Jakeukalane
Para el Abc este señor es reaccionario, supongo que por ir contra Trump
spidey #11 spidey
Parece una parodia del Batflojo de peli de Matt Reeves.

Ese no es Batman, el verdadero Batman se vestiría como Ben Affleck en las últimas pelis 8-D  media
crysys #9 crysys
#6 Si Batman matara a un criminal en Gothan el número de criminales no disminuiría. Bruce Wayne.
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle *
#9 entiendo la frase... solo he visto un par, la prrimero en la tele y la 2 en cine y la del pingüino no me gustó....(y no recuerdo la cita xD)
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
"Insta a sus conciudadanos a «evitar que cientos de hombres enmascarados vengan a nuestra ciudad a matar gente»"

Ejem
...
elGude #4 elGude
#3 Batman no mata
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#4 no? Joe no estoy puesto
Ehorus #12 Ehorus
#4 hum... depende e aqui un video que demuestra lo contrario (película Batman 1989)
www.youtube.com/watch?v=lU3crUcIZQY
Bromas a parte, es asumido como canon que batman no mata ... pero a veces, habría que darle en la cabeza porque de haberse cargado al guason/ joker la primera vez :troll: ... se hubiera ahorrado mucho dolor
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Batman o una persona con burka, no saquemos conclusiones precipitadas.
#5 Piscardo_Morao
#2 ¿Estás insinuando que todas las personas que protestan contra el ICE son musulmanas o es que te caíste de la higuera de niño y has acabado así?

Echas un tufo a racista xenófobo que se huele hasta en Groenlandia.
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 eres tan fascista que no eres capaz ni de leer.
