edición general
7 meneos
134 clics

Un ciudadano de Madrid: "El 2 de mayo de 1808 ha sido una carnicería de violencia salvaje"

"Madrid despertaba este 2 de mayo sin rey, igual que cada mañana desde que el 20 de abril Fernando VII llegara a Bayona para someterse a los deseos de Napoleón Bonaparte, quedando el gobierno efectivo de España en manos del general francés Joaquín Murat. No me parecía a mí un día distinto a los anteriores..." Carta en primera persona de un ciudadano de Madrid que vivió aquel día.

| etiquetas: historia , dos de mayo , madrid
5 2 0 K 63 cultura
30 comentarios
5 2 0 K 63 cultura
Comentarios destacados:          
Cuñado #1 Cuñado *
He visto a gente ir de cabeza a la muerte por muchas estupideces, pero matarse por Fernando VII sin duda está en el podio.
15 K 217
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 "Por Fernando VII" no: por la imposición de un gobierno de ocupación extranjero.

No simplifiquemos ni humillemos a los héroes civiles que combatieron, totalmente abandonados por su ejército nacional, contra las tropas de ocupación del impresentable y depravado pueblo francés y contra sus mercenarios africanos como los putos mamelucos, auténticos salvajes sin honor ni humanidad alguna, como todos los bárbaros traídos alguna vez a Europa desde ese continente por ejércitos monárquicos, imperiales o fascistas.
7 K 108
Cuñado #7 Cuñado
#4 del impresentable y depravado pueblo francés

todos los bárbaros traídos alguna vez a Europa desde ese continente

Qué comentarios tan patrioteros, xenófobos y lamentables, valga la redundancia.
3 K 35
Supercinexin #8 Supercinexin
#7 Mejor los tuyos, hablando de tu propio pueblo en unos términos humillantes y carentes de todo rigor histórico. Y ya lo de llamarme "xenófobo" por cagarme en la putísima madre de un ejército de ocupación extranjero y de unos bárbaros traídos de África para matar españoles, es ya para enmarcarlo y ponerlo en un museo.
5 K 78
Lutin #13 Lutin
#8 Es un ejemplo del patriotismo de la chusma derechuza, les importa un carajo el ciudadano español y así ha sido siempre.
1 K -1
Cuñado #24 Cuñado *
#13 Patético tu intento de disfrazar la defensa del absolutismo borbónico como izquierdismo para ocultar tu ridículo patrioterismo chauvinista.

Qué pena dais los fans de los trapitos de colores.
0 K 9
Cuñado #14 Cuñado *
#8 por cagarme en la putísima madre de un ejército de ocupación

Sí, claro, claro, lo de el impresentable y depravado pueblo francés no apesta a xenofobia. Es sólo una crítica al ejército invasor :tinfoil:

hablando de tu propio pueblo

Mi propio pueblo también fueron las víctimas que cayeron a manos de la escoria absolutista.

Aquí el único que habla con desprecio de pueblos enteros eres tú, no yo.
4 K 42
#25 alhambre
#14 #8 Hablando de pueblos, de invasores y monarcas absolutistas, se me ocurre esto.

Hace un par de días se cantaba en la calle "nativa o extranjera, la misma clase obrera".
Que también valdría si cambias el objetivo: "extranjera o nacional, la misma patronal".

Entonces comparo la reacción contra el nuevo patrón extranjero y la complacencia con el rey de casa.

Las fronteras nos confunden.
1 K 16
Cuñado #29 Cuñado
#25 Absolutamente. Hay mucho por aquí que dice defender "al pueblo" y se alinea a ultranza con una dinastía real sólo porque el nacionalismo (que se empezó a fraguar por aquellas épocas) lo ha convencido de que ese rey era de "los suyos".

En realidad, los Napoleón y los Borbones estaban mucho más cerca entre sí de lo que lo estaban con cualquier pueblo. Pero esa retórica patriotera ha convertido a los monarcas en símbolos de su pueblo cuando en realidad son su mayor enemigo.
0 K 9
Yoryo #10 Yoryo
#4 "Por Fernando VII" no: por la imposición de un gobierno de ocupación extranjero. :-D

Se te olvida un pequeño detalle, traían la ilustración un movimiento cultural e intelectual y eso es Hispañistán es como mentar el comunismo en un mitin de V0X.
5 K 77
Golan_Trevize #16 Golan_Trevize
#10
—Quillo Gonzalo, ¿qué te cuentas?
—Aquí, que me tienen encendido los fachas del interned argumentando que los españoles llevaron la cultura y avances tecnológicos a los pueblos americanos con su despiadada y cruel invasión, masacre y ocupación.
—Pero Gonzalo, ¿no eras tú el que decía y defendía que Napoleón "traían la ilustración un movimiento cultural e intelectual" a "Hispañistán"?
—Cierra el pico, puto facha...
—...sí, ya sé: genocida.
1 K 22
#19 DenisseJoel
#16 Es un poco usar la lógica. Los aztecas eran un régimen muy opresivo, así que los pueblos sojuzgados por ellos probablemente agradecieron el apoyo español. En España cuando la revolución francesa, el régimen absolutista era malo, pero no tanto como el azteca (que además era una ocupación extranjera también). Y es verdad que los franceses traían derechos civiles y una sociedad más moderna, pero el pueblo tenía el cerebro lavado por la iglesia, y creía que esas moderneces traerían problemas mayores. Se equivocaban, eso está claro.
1 K 30
Gotsel #26 Gotsel
#4 pues yo me imagino que lo mismo nos hubiera ido mucho mejor si nos hubieran conquistado los franceses. No creo que siendo un territorio contiguo fuésemos como una colonia africana y seguro que algo de racionalismo nos habría llegado, que mucha falta nos hacía.
0 K 15
Cuñado #15 Cuñado *
#12 No como Fernando VII que veía a "tu pueblo" como seres de luz e iguales xD xD xD

Ese rollito patriotero y ultranacionalista da bastante asco, la verdad.

Y sí, dentro de la tragedia que supone estar subyugado a las órdenes de un monarca, las ideas que traían los Napoleón meaban por las de los lamecirios carpetovetónicos de los Borbones. Por mucho que te hayan enseñado que, como buen español, tú tienes que estar del lado de tu rey.
6 K 89
Gotsel #30 Gotsel
#15 perdimos una posible oportunidad de ser conquistados por la soberanía de la razón,la ciencia ,el racionalismo y el antiabsolutismo. No sé si nos habría ido bien, pero seguro que no peor que con los Borbones y los curas.
0 K 15
asola33 #17 asola33
Difícil discusión : Defender la carcundia monàrquica o el invasor dèspota extranjero.
Siempre tenemos opciones reducidas.
1 K 33
#5 Pitchford
No recordaba que nos invadieron otra vez en 1823 para restaurar a Fernando VII y derogar la Constitución liberal de 1812. Menudos metomentodo.
1 K 28
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Y la derecha habría estado del lado de los gabachos, ultraseguro.
0 K 13
Cuñado #3 Cuñado *
#2 La derecha es heredera de Fernando VII y de los que en las sucesivas guerras carlistas, con la civil como epítome, se dedicaron a fusilar o expatriar a cualquiera que pudiese leer una página entera sin sufrir un ictus.

La sentencia de muerte de la España del s. XIX fue cambiar a un Napoleón por un Borbón.
7 K 104
Supercinexin #12 Supercinexin
#3 El Napoleón que veía a tu pueblo como poco menos que bestias inferiores en todo a los franceses a las que amansar y poner a trabajar como mulas a su servicio, seguro que iba a ser mucho mejor que un borbón, sí. No igual o peor, sino mejor. Con dos cojones.
3 K 60
ehizabai #18 ehizabai
#3 No, no, no te confundas. El PP lo tiene clarísimo, ellos vienen social, familiar e ideológicamente de los liberales del XIX.

www.meneame.net/m/actualidad/javier-andres-candidato-pp-no-normal-seam
0 K 10
Cuñado #20 Cuñado
#18 A ver... También dicen que están "comprometidos con la justicia social" :tinfoil:

Se puede trazar una linea, ya no sólo ideológica, sino también genealógica, desde el PP actual hasta el absolutismo borbónico, pasando por los falangistas, los carlistas y algún que otro isabelino ultraconservador.
0 K 9
ehizabai #22 ehizabai *
#20 Sí, pero no. Los carlistas, en los lugares fonde tuvieron fuerza, territorios vascos, se convirtieron en antecedentes del PNV, Herri Batasuna, y Euskadiko Ezkerra. Y eso es innegable. También en UPN
Mientras que de los liberales vascos han salido no pocos del PP.
El PP vasco lo tiene muy claro. Su tradición política choca con el carlismo vasco.
0 K 10
Cuñado #23 Cuñado *
#22 Que haya habido cierto trasvase del carlismo hacia el nacionalismo político en Euskadi es innegable.

Pero el carlismo, al contrario que el PNV, se alzó mayoritariamente en favor de los sublevados en la Guerra Civil. Y de los vencedores de esa guerra nació el PP.

Por otra parte, tú estás hablando de un caso muy concreto, el de Euskadi, y yo en términos generales.
0 K 9
ehizabai #27 ehizabai *
#23 Es que el carlismo fuera de territorio vasco (con Navarra) fue casi anecdòtico. Donde fue un proyecto de masas, devino en lo contrario.
Y pueblos vascos que en 1936 se sublevaron con Franco de 1978 en adelante se han convertido feudos de Herri Batasuna, y en mucha menor medida, del PNV. El carlismo devino en el PNV en el oeste, en Bizkaia, a finales del XIX (todas las grandes figuras del PNV, empezando por Arana, vienendel carlismo).
Y el PP vasco se reconoce en la tradición liberal, no en la carlista.
0 K 10
Supercinexin #6 Supercinexin
#2 No movieron ni un dedo por apoyar una revuelta nacional que contaba con un 100% de aprobación popular contra un ejército de ocupación extranjero.

Los borbones, como en toda su lamentable historia, siempre al servicio de potencias extranjeras y de su panza y de su cuello. Siempre vendiendo España. Normal, porque son una familia endogámica de extranjeros que ni siquiera consideran España como algo propio de su estirpe. Nunca le han tenido el más mínimo cariño y a su pueblo ya ni hablar.
4 K 70
Glidingdemon #9 Glidingdemon
#2 Los que estuvieron al lado fueron los nobles, el ejército y a los reyes los compro Napoleón, cuando oigas al pp ensalzar al ejército y la clase dirigente de aquel momento, ni puto caso, es mentira como todo lo que dicen, a Daoiz y Velarde sus propios compañeros del ejército los dejaron solos, y al pueblo de Madrid tambien. Así que, si los gabachos tuvieron a su lado a todos los patriotas y gente de bien de su lado, y solo la plebe humilde trabajadora y zarrapastrosa antepuso España a la venta de su pais a Francia. No me extraña que la derecha rancia odie la historia, siempre los contradice.
3 K 53
Yoryo #11 Yoryo
#2 Claro como que la derecha siempre a preferido la ilustración al clero :-D
0 K 11
HeilHynkel #28 HeilHynkel
#2

La nobleza, el clero, los mandos militares etc ... estaban al servicio del gabacho.

Daoiz y Velarde, por ejemplo, eran simples capitanes.
0 K 20
makinavaja #21 makinavaja *
En vez de una monarquía absolutista borbónica, hubiéramos tenido una republica moderna con la ilustración.. menuda diferencia!!!! SI es que más tontos y no nacemos... :troll: :troll: :troll:
0 K 12

menéame