Un ciudadano de Madrid: "El 2 de mayo de 1808 ha sido una carnicería de violencia salvaje"

"Madrid despertaba este 2 de mayo sin rey, igual que cada mañana desde que el 20 de abril Fernando VII llegara a Bayona para someterse a los deseos de Napoleón Bonaparte, quedando el gobierno efectivo de España en manos del general francés Joaquín Murat. No me parecía a mí un día distinto a los anteriores..." Carta en primera persona de un ciudadano de Madrid que vivió aquel día.
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No simplifiquemos ni humillemos a los héroes civiles que combatieron, totalmente abandonados por su ejército nacional, contra las tropas de ocupación del impresentable y depravado pueblo francés y contra sus mercenarios africanos como los putos mamelucos, auténticos salvajes sin honor ni humanidad alguna, como todos los bárbaros traídos alguna vez a Europa desde ese continente por ejércitos monárquicos, imperiales o fascistas.
todos los bárbaros traídos alguna vez a Europa desde ese continente
Qué comentarios tan patrioteros, xenófobos y lamentables, valga la redundancia.
Qué pena dais los fans de los trapitos de colores.
Sí, claro, claro, lo de el impresentable y depravado pueblo francés no apesta a xenofobia. Es sólo una crítica al ejército invasor
hablando de tu propio pueblo
Mi propio pueblo también fueron las víctimas que cayeron a manos de la escoria absolutista.
Aquí el único que habla con desprecio de pueblos enteros eres tú, no yo.
Hace un par de días se cantaba en la calle "nativa o extranjera, la misma clase obrera".
Que también valdría si cambias el objetivo: "extranjera o nacional, la misma patronal".
Entonces comparo la reacción contra el nuevo patrón extranjero y la complacencia con el rey de casa.
Las fronteras nos confunden.
En realidad, los Napoleón y los Borbones estaban mucho más cerca entre sí de lo que lo estaban con cualquier pueblo. Pero esa retórica patriotera ha convertido a los monarcas en símbolos de su pueblo cuando en realidad son su mayor enemigo.
Se te olvida un pequeño detalle, traían la ilustración un movimiento cultural e intelectual y eso es Hispañistán es como mentar el comunismo en un mitin de V0X.
—Quillo Gonzalo, ¿qué te cuentas?
—Aquí, que me tienen encendido los fachas del interned argumentando que los españoles llevaron la cultura y avances tecnológicos a los pueblos americanos con su despiadada y cruel invasión, masacre y ocupación.
—Pero Gonzalo, ¿no eras tú el que decía y defendía que Napoleón "traían la ilustración un movimiento cultural e intelectual" a "Hispañistán"?
—Cierra el pico, puto facha...
—...sí, ya sé: genocida.
Ese rollito patriotero y ultranacionalista da bastante asco, la verdad.
Y sí, dentro de la tragedia que supone estar subyugado a las órdenes de un monarca, las ideas que traían los Napoleón meaban por las de los lamecirios carpetovetónicos de los Borbones. Por mucho que te hayan enseñado que, como buen español, tú tienes que estar del lado de tu rey.
Siempre tenemos opciones reducidas.
La sentencia de muerte de la España del s. XIX fue cambiar a un Napoleón por un Borbón.
www.meneame.net/m/actualidad/javier-andres-candidato-pp-no-normal-seam
Se puede trazar una linea, ya no sólo ideológica, sino también genealógica, desde el PP actual hasta el absolutismo borbónico, pasando por los falangistas, los carlistas y algún que otro isabelino ultraconservador.
Mientras que de los liberales vascos han salido no pocos del PP.
El PP vasco lo tiene muy claro. Su tradición política choca con el carlismo vasco.
Pero el carlismo, al contrario que el PNV, se alzó mayoritariamente en favor de los sublevados en la Guerra Civil. Y de los vencedores de esa guerra nació el PP.
Por otra parte, tú estás hablando de un caso muy concreto, el de Euskadi, y yo en términos generales.
Y pueblos vascos que en 1936 se sublevaron con Franco de 1978 en adelante se han convertido feudos de Herri Batasuna, y en mucha menor medida, del PNV. El carlismo devino en el PNV en el oeste, en Bizkaia, a finales del XIX (todas las grandes figuras del PNV, empezando por Arana, vienendel carlismo).
Y el PP vasco se reconoce en la tradición liberal, no en la carlista.
Los borbones, como en toda su lamentable historia, siempre al servicio de potencias extranjeras y de su panza y de su cuello. Siempre vendiendo España. Normal, porque son una familia endogámica de extranjeros que ni siquiera consideran España como algo propio de su estirpe. Nunca le han tenido el más mínimo cariño y a su pueblo ya ni hablar.
La nobleza, el clero, los mandos militares etc ... estaban al servicio del gabacho.
Daoiz y Velarde, por ejemplo, eran simples capitanes.