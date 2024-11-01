Un ciudadano de Madrid: "El 2 de mayo de 1808 ha sido una carnicería de violencia salvaje"

"Madrid despertaba este 2 de mayo sin rey, igual que cada mañana desde que el 20 de abril Fernando VII llegara a Bayona para someterse a los deseos de Napoleón Bonaparte, quedando el gobierno efectivo de España en manos del general francés Joaquín Murat. No me parecía a mí un día distinto a los anteriores..." Carta en primera persona de un ciudadano de Madrid que vivió aquel día.