La ciudadanía clama en Jaca por una vivienda digna en el Pirineo

La manifestación por la vivienda digna en el Pirineo, que tuvo lugar el sábado por la tarde en Jaca, congregó a cerca de 1.000 personas, a ojos de los convocantes (el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón) y a unas 400, según el cómputo efectuado por las fuerzas policiales. En la cabecera de la manifestación se situaron representantes de algunas de las 18 familias del bloque de VPO de la calle Luis Buñuel de Jaca, a los que este domingo, día 30, les vence el plazo que les dio la empresa Pronisa para dejar sus hogares, salvo que acepten hacer f
Parece ser que cada vez más españoles optan por la eutanasia.
Demasiados intereses inconfesables. Di que, al fin y al cabo, la avaricia rompe el saco y son los propios pirenaicos los que se han cavado la tumba.
Vaya, el sr tul me tiene en el ignore, que cosas.
En verano un apartamento en Jaca se puede poner a 2000€/mes, pero es en que en Benasque o Sallent aún es más caro.
Del manifiesto:
En Sallent de Gállego hay una vivienda turística por cada 3 habitantes.
En Villanúa son 133 apartamentos dirigidos a alquiler vacacional o de temporada, frente a 4 —solamente 4— que se pueden alquilar de larga duración. 208 apartamentos vacacionales anuncian en Biescas. ¿Y alquiler de larga duración? Uno.
Otra fuente: arainfo.org/chacetania-alto-galligo-reivindican-vivienda-digna-manifes
Poco nos pasa.
Se va a convertir en Ibiza, nadie va a poder ir a trabajar alli