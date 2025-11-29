La ciudadanía clama en Jaca por una vivienda digna en el Pirineo

La manifestación por la vivienda digna en el Pirineo, que tuvo lugar el sábado por la tarde en Jaca, congregó a cerca de 1.000 personas, a ojos de los convocantes (el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón) y a unas 400, según el cómputo efectuado por las fuerzas policiales. En la cabecera de la manifestación se situaron representantes de algunas de las 18 familias del bloque de VPO de la calle Luis Buñuel de Jaca, a los que este domingo, día 30, les vence el plazo que les dio la empresa Pronisa para dejar sus hogares, salvo que acepten hacer f