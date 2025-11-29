edición general
La ciudadanía clama en Jaca por una vivienda digna en el Pirineo

La manifestación por la vivienda digna en el Pirineo, que tuvo lugar el sábado por la tarde en Jaca, congregó a cerca de 1.000 personas, a ojos de los convocantes (el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón) y a unas 400, según el cómputo efectuado por las fuerzas policiales. En la cabecera de la manifestación se situaron representantes de algunas de las 18 familias del bloque de VPO de la calle Luis Buñuel de Jaca, a los que este domingo, día 30, les vence el plazo que les dio la empresa Pronisa para dejar sus hogares, salvo que acepten hacer f

| etiquetas: pirineo , aragón , vivienda , digna , manifestación , especulación
8 comentarios
tul #1 tul
en las proximas que vuelvan a votar ppsoe que seguro que esta vez lo arreglan.
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
#1 La tendencia actual del electorado parece ser votar a Coz, que lo empeorará vista la experiencia allá donde participan o colaboran con gobiernos autonómicos.

Parece ser que cada vez más españoles optan por la eutanasia.
cromax #3 cromax *
Según el ayuntamiento de Jaca no hay una situación de vivienda tensionada... Pero que la gente se apiñe en cuchitriles o viva en pleno invierno pirenaico en una autocaravana es normal.
Demasiados intereses inconfesables. Di que, al fin y al cabo, la avaricia rompe el saco y son los propios pirenaicos los que se han cavado la tumba.
Vaya, el sr tul me tiene en el ignore, que cosas.
cromax #2 cromax
Para quien no esté al día. El m2 más caro de Aragón está en el Pirineo. Más que los barrios más exclusivos de Zaragoza.
En verano un apartamento en Jaca se puede poner a 2000€/mes, pero es en que en Benasque o Sallent aún es más caro.
Del manifiesto:
En Sallent de Gállego hay una vivienda turística por cada 3 habitantes.
En Villanúa son 133 apartamentos dirigidos a alquiler vacacional o de temporada, frente a 4 —solamente 4— que se pueden alquilar de larga duración. 208 apartamentos vacacionales anuncian en Biescas. ¿Y alquiler de larga duración? Uno.
Otra fuente: arainfo.org/chacetania-alto-galligo-reivindican-vivienda-digna-manifes
ipanies #5 ipanies
#2 Les damos el poder a partidos que solo ven Aragón como una granja de cerdos, sitio donde poner molinos y el pirineo para disfrutar de la nieve fabricada y la nieve farlopa en el Marchica...
Poco nos pasa.
DarthAcan #6 DarthAcan
Respecto a las 18 familias que viven en una promoción VPO a las que les suben el importe, indicar que la subida está dentro del rango definido por la DGA para alquileres VPO y que parece una subida tan grande porque en años anteriores no les habían subido el precio.
#7 Perico12
Toda obra nueva en jaca es vivienda turística.

Se va a convertir en Ibiza, nadie va a poder ir a trabajar alli
alcama #4 alcama
180.000 viviendas prometió el PSOE en campaña electoral, mientras se iban de putas
