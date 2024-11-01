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La Ciudad de los Muchachos, el orfanato franquista donde las palizas y el hambre eran la norma: “Crecí con mucho miedo”

La Ciudad de los Muchachos, el orfanato franquista donde las palizas y el hambre eran la norma: “Crecí con mucho miedo”

Valentín circula por la carretera de la Rabassada lentamente. Curva tras curva, a medida que los árboles van engullendo la carretera, este hombre de 59 años se va sumergiendo en su infancia. “Hay cosas que no he hablado con mi familia y ya no creo que vaya a hacerlo”, dice tras tomar un desvío. “No te puedes imaginar el miedo. Solo éramos niños, necesitábamos que nos protegieran”, añade.

| etiquetas: franquismo , infancia , dictadura , memoria historica
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5 comentarios
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Connect #1 Connect *
Ostras, es una historia contada a través de solo dos personas de las miles que debieron pasar por esos orfanatos.
Los '60 '80 e incluso ya los '90, eran épocas con una mentalidad muy distinta a la actual. Eran duras y crueles.
No se lo que debe pasar por la mente de esos señores ahora, pero personalmente creo que a los más de 60 años que deben tener esas personas y seis décadas después de todo eso, no se si tendría ganas de volver a recordar con todo detalle cómo pasaba hambre o cómo pegaban.…   » ver todo el comentario
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Kamillerix #4 Kamillerix
Ah! los Hermanos de La Salle tuvieron algo que ver en su momento, pues no me extraña nada lo del maltrato físico (a nosotros nos pegaban "lo justo")

La liberación que sentí al acabar y pasar al instituto, impagable!
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xyzzy #2 xyzzy
Yo recuerdo cuando salian en la tele haciendo espectaculos cirquenses, y todo lo que sacaban de "La ciudad de los muchachos" era poco menos que idílico. Como crio se te abría la boca y decias que querias estar alli tambien.

Y fijate hasta donde llego el blanqueo de esos cabrones.
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#3 Tensk
#2 QUIETO PARAO.

Que no sé qué relación tiene una cosa con la otra más allá del nombre, pero la Ciudad de los Muchachos de donde salía el circo estaba (está, aunque medio abandonada) a las afueras de Ourense, mientras que este meneo es en Rabassada, provincia de Barcelona, donde los jabalíes con peste africana.

¿Qué rápido sacamos la boca a pasear sin informarnos, eh?

Porque a mí también me ha llamado la atención que tuviesen el mismo nombre, pero lo primero que ido a hacer es comprobar de quién hablaban.
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#5 k3ym4n
Los curas han pegado siempre , en mi epoca ya eso empezo a controlarse , pero tenian las costumbres arraigadas y aun te soltaban capones , tirones de oreja y a alguno una hostia , el problema era que los niños ya no guardabamos silencio y las escuelas perteneceintes a la iglesia tenian que adaptarse a los nuevos tiempos . No lllego a los 50, Tambien veias que al que era un poco acoquinado tenian la mano en lugares que no eran muy apropiados , tambien veian a quien no hacerlo que marcabas rapido la linea y entonces sabian que con este no.
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menéame