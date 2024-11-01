La Ciudad de los Muchachos, el orfanato franquista donde las palizas y el hambre eran la norma: “Crecí con mucho miedo”

Valentín circula por la carretera de la Rabassada lentamente. Curva tras curva, a medida que los árboles van engullendo la carretera, este hombre de 59 años se va sumergiendo en su infancia. “Hay cosas que no he hablado con mi familia y ya no creo que vaya a hacerlo”, dice tras tomar un desvío. “No te puedes imaginar el miedo. Solo éramos niños, necesitábamos que nos protegieran”, añade.
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Los '60 '80 e incluso ya los '90, eran épocas con una mentalidad muy distinta a la actual. Eran duras y crueles.
No se lo que debe pasar por la mente de esos señores ahora, pero personalmente creo que a los más de 60 años que deben tener esas personas y seis décadas después de todo eso, no se si tendría ganas de volver a recordar con todo detalle cómo pasaba hambre o cómo pegaban.… » ver todo el comentario
La liberación que sentí al acabar y pasar al instituto, impagable!
Y fijate hasta donde llego el blanqueo de esos cabrones.
Que no sé qué relación tiene una cosa con la otra más allá del nombre, pero la Ciudad de los Muchachos de donde salía el circo estaba (está, aunque medio abandonada) a las afueras de Ourense, mientras que este meneo es en Rabassada, provincia de Barcelona, donde los jabalíes con peste africana.
¿Qué rápido sacamos la boca a pasear sin informarnos, eh?
Porque a mí también me ha llamado la atención que tuviesen el mismo nombre, pero lo primero que ido a hacer es comprobar de quién hablaban.