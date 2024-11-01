edición general
La Ciudad de los Césares: mapas, expediciones y un mito

Este relato sigue vivo. En la vasta geografía de la Patagonia austral, los españoles del siglo XVI percibían un horizonte abierto a lo desconocido. Entre 1520 y 1530, los rumores de una misteriosa ciudad poblada por cristianos internados en la cordillera comenzaron a circular desde el Río de la Plata y el Perú. Marineros, soldados y misioneros repetían noticias fragmentarias: náufragos de expediciones tempranas, fugitivos, europeos que habrían convivido con pueblos indígenas y cuya descendencia habría fundado un enclave oculto.

