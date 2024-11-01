Cisjordania: 85 países de la ONU condenan a Israel por el censo en territorios palestinos

La condena de 85 países de la ONU, entre ellos Italia y Francia, así como la UE y la Liga Árabe, se produjo en una declaración conjunta. Según el documento, los Estados coinciden en que las medidas de Israel alterarán la composición demográfica, la naturaleza y el estatus del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. "Estas medidas violan el derecho internacional, ponen en peligro los esfuerzos por la paz y la estabilidad en la región y la perspectiva de un acuerdo de paz para poner fin al conflicto", afirma.