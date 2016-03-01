Cine Rusia: UNA ESTACIÓN DE TREN PARA DOS (Вокзал для двоих)

La película participó en la sección oficial del Festival de Cannes de 1983. Como ya hiciera en algunas obras anteriores, como "La ironía del destino" o "Romance de oficina", en Una estación de tren para dos Eldar Ryazanov desarrolla una historia de amor entre dos adultos. En esta ocasión, ambos protagonistas están de vuelta de todo, tienen suficiente experiencia en la vida para saber que su encuentro, pese a ser casual, no va a ser en vano.

| etiquetas: cine , drama , ryazanov , estación de tren para dos , urss , 1982
1 1 0 K 19 cultura
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Un melodrama con algo de comedia y actores de primer nivel, fue una de las películas más taquilleras en la URSS en su momento, para cinéfilos sin prejuicios. Destaca la participación, aunque no en un papel principal, de Nikita Mijalkov, famoso actor y director, galardonado con un Oscar entre muchos otros premios.
