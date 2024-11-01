edición general
1 meneos
39 clics

Cinco peores ejemplos que Sykes-Picot para trazar líneas en un mapa

Redibujar las fronteras de un estado puede tener efectos calamitosos, incluso cuando se hace con las intenciones correctas. Como nos enseña la historia, en plenos siglo XX y XXI los estadounidenses y europeos tenían planeado (en mapas) el rediseño del mundo que se intentó forjar a través de sangrientas guerras intencionadas para mantener regiones geográficas divididas y en caos, al final es el gran negocio de las potencias occidentales.

| etiquetas: sykes-picot , mapas , geografía , mundo , historia , geopolítica
1 0 0 K 12 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 12 cultura
ehizabai #1 ehizabai
El Bidasoa.
0 K 10

menéame