Cinco nuevas detenciones elevan a 37 los arrestados por los incendios de este verano en España

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en las últimas horas a otras cinco personas y ya son 37 los arrestados por su presunta relación con el origen de los incendios forestales registrados en España desde el pasado 1 de junio.El balance de las actuaciones policiales deja, además, otras 113 personas investigadas por los diferentes incendios, 20 más que 24 horas antes, según los datos proporcionados este miércoles por el Ministerio del Interior. Uno de los últimos detenidos ha sido un hombre de 47 años arrestado el marte