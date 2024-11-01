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Cinco equipos de seguridad vigilan la Complutense tras la irrupción de falangistas en Políticas

Cinco equipos de seguridad vigilan la Complutense tras la irrupción de falangistas en Políticas

El dispositivo está formado por 11 efectivos que custodian día y noche los campus de Moncloa y Somosaguas y los colegios mayores

| etiquetas: universidad , madrid , falangistas
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4 comentarios
16 4 0 K 174 actualidad
#2 veratus_62d669b4227f8
Una universidad sin recursos económicos, porque La princesa Ayuso se los quitó por rojos, teniéndose que gastar el dinero en protegerse de las hordas de cromañones que de vez en cuando la historia nos vomita en la cara y es que, tristemente, el único lenguaje que esta gente entiende a la primera es el de las hostias.
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Apotropeo #3 Apotropeo
Falangistas en políticas, no noticia.
La noticia es falangistas en física, matemáticas o cualquier ingeniería.
2 K 27
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El pasado 6 de marzo un grupo de 30 encapuchados irrumpió en la facultad de Políticas y destrozó muebles, estanterías y jarrones... fascitas vigilando a fascistas? en serio?
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strike5000 #4 strike5000
"En un comunicado los Decanatos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de Trabajo Social informaron de que el grupo -al que calificaron de ultraderecha porque intentaron colocar una pancarta con el símbolo de la Falange- arrancó carteles relacionados con actividades del 8 de marzo y los derechos de las mujeres y causó importantes daños materiales y en el mobiliario. [...]

Entre sus funciones se encuentra vigilar de forma general las instalaciones

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menéame