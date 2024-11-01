edición general
Cinco días en Torrecárdenas con la pierna rota, sin operar, “porque no hay quirófanos”

Cinco días en Torrecárdenas con la pierna rota, sin operar, “porque no hay quirófanos”

Un vecino de Almería ha decidido alzar la voz públicamente, presentar una reclamación formal y difundir lo que considera “un episodio lamentable e inaudito” al que ningún ciudadano debería confrontarse. Tras sufrir una doble fractura de tibia y peroné el pasado día 19 de noviembre y ser trasladado a Torrecárdenas para una intervención urgente, permaneció cinco días ingresado, inmovilizado y sin una fecha de cirugía. Señala que estuvo en una situación que califica de “absoluto abandono asistencial” y que “retrata un problema mucho más grave,...

actualidad
4 comentarios
#1 Barriales
Viva España!!!

#3 mikelx
Habia que atender primero a los pacientes menos graves para reducir la lista de espera.

#2 Mustela
Edito: creo que torre-cardela y torrecárdenas no es lo mismo...

#4 Uda
Pues a partir de mañana huelga d médicos ...


