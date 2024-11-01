edición general
11 meneos
14 clics
Cigüeñas y gaviotas transportan cientos de kilos de plásticos desde los vertederos a los humedales de Andalucía

Cigüeñas y gaviotas transportan cientos de kilos de plásticos desde los vertederos a los humedales de Andalucía

En muchos sitios, aves acuáticas como cigüeñas, gaviotas o garcillas repiten diariamente el mismo viaje. Se alimentan en vertederos y posteriormente se desplazan a humedales para descansar. Allí, estas especies regurgitan egagrópilas con el material imposible de digerir, como plásticos, especialmente en los dormideros. Así, actúan como biovectores y su acción genera una concentración de plásticos en los humedales usados para el descanso. Pero ¿cuál es la dimensión de este problema?

| etiquetas: aves , plásticos , andalucía , ecología
9 2 0 K 115 actualidad
2 comentarios
9 2 0 K 115 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta *
Algo parecido al "mar de plástico" de los invernaderos. ¿Cuanto plástico acaba en el medio ambiente? Incluso en los propios tomates que se cultivan
0 K 14
cosmonauta #2 cosmonauta
Realmente, si hay una solución. Que no haya comida ni plásticos en los vertederos, especialmente comida. Sólo basura gris.

La orgánica al contenedor marrón y los plásticos al amarillo.
0 K 14

menéame