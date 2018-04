Cifuentes renuncia al máster en una carta enviada al rector

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, renuncia al máster de la Universidad Rey Juan Carlos y pide disculpas en una carta al rector en la que le recuerda que cumplió todos los requisitos. La presidenta madrileña asegura que "todos y cada uno de estos documentos están expedidos por las autoridades académicas competentes y los mismos acreditan dos cosas: en primer lugar, que yo no he cometido ninguna ilegalidad y en segundo lugar, que he cumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir dicho título".