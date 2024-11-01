Cifran en 5 millones el beneficio por el uso ilícito de agua de la Casa de Alba en Doñana

Un informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de Medio Ambiente de la Guardia Civil ha cifrado en 5,14 millones de euros el posible beneficio indirecto derivado del uso ‘ilícito’ de agua en una finca de la Casa de Alba situada en el entorno de Doñana. ha cifrado además entre 5,87 y 6,27 millones de euros la «cuantificación económica total» derivada de la posible extracción «ilícita». Este informe de carácter muy técnico, ya ratificado en sede judicial por los agentes que lo realizaron.