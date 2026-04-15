El cierre de Ormuz amenaza el suministro de medicamentos en Europa, aunque España descarta el desabastecimiento

El cierre del estrecho de Ormuz no solo supone una amenaza para el suministro energético global, sino que también tiene un profundo impacto en la industria farmacéutica, altamente dependiente de rutas logísticas que atraviesan Oriente Medio. A esta preocupación se suma otro factor clave: la operatividad de los grandes aeropuertos del Golfo Pérsico, como el de Dubái, que se han convertido en nodos esenciales para el transporte de medicamentos, especialmente entre Asia y Europa.