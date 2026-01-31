edición general
3 meneos
14 clics
¿Por qué cierran tantas librerías pequeñas de barrio si cada vez hay más lectores en España?

¿Por qué cierran tantas librerías pequeñas de barrio si cada vez hay más lectores en España?

Son cifras malas, muy preocupantes, de difícil explicación, sobre todo cuando el Ministerio de Cultura, en su Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025, asegura que el número de lectores por ocio ha aumentado en España desde 2017 6,5 puntos, alcanzando en 2025 el porcentaje de un 69,8 % de lectores entre la población española de más de 14 años...

| etiquetas: empresas , librerias
3 0 0 K 41 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 41 actualidad
Dragstat #3 Dragstat
Algunas simplemente cierran por los precios del alquiler.
0 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
A la espera de datos más actualizados de 2024 y 2025, el Observatorio de la Librería, de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías, ofreció el dato de que en 2023 el número de librerías en España se redujo un 6,2 %. Tradicionalmente se ha apuntado a cuestiones como la generalización de nuevas formas de entretenimiento (redes sociales, plataformas de entretenimiento streaming…), pero lo cierto es que la razón es más profunda y atiende, sobre todo, a cuestiones de cambio de paradigmas sociales y culturales.
0 K 10
mund4y4 #2 mund4y4
Las librerías de barrio que conozco que más funcionan son aquellas que se mueven mucho y organizan cosas.
Clubes de lectura, presentaciones de libros y otras actividades extra: un taller de encuadernación, etc
Al menos en Galicia.
0 K 10

menéame