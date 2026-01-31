¿Por qué cierran tantas librerías pequeñas de barrio si cada vez hay más lectores en España?

Son cifras malas, muy preocupantes, de difícil explicación, sobre todo cuando el Ministerio de Cultura, en su Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025, asegura que el número de lectores por ocio ha aumentado en España desde 2017 6,5 puntos, alcanzando en 2025 el porcentaje de un 69,8 % de lectores entre la población española de más de 14 años...