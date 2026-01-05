·
Cierran el caso del exmarido de la alcaldesa de Almassora hallado en un contenedor como "muerte violenta accidental"
El cuerpo de Vicente Domínguez apareció en el interior de un recipiente para la basura ubicado en la calle Pérez Galdós en la madrugada del 19 de octubre.
#2
diablos_maiq
Esas cosas que pasan cuando vacías la roomba sin mirar qué ha recogido…
#4
Cehona
#2
Lo normal en alguien que sale de paseo, se hace camino al andar.
"Los forenses vieron dos tipos de lesiones en su cadáver: unas por aplastamiento de la prensa del camión de basura, y otras como un hematoma en el ojo, consistente con un fuerte golpe. También tenía otras contusiones que son diferentes a las que produce el aplastamiento, según publicó este diario".
#6
diablos_maiq
*
#4
las
contusiones que son diferentes
son las de la roomba
#5
plutanasio
www.meneame.net/story/policia-nacional-castellon-cierra-caso-exmarido-
#1
Tkachenko
Apesta a la legua
#7
elgranpilaf
No me extraña que lo tiraran a la basura. Los políticos apestan
#3
Butters
Espero que fuese el contenedor de orgánicos
"Los forenses vieron dos tipos de lesiones en su cadáver: unas por aplastamiento de la prensa del camión de basura, y otras como un hematoma en el ojo, consistente con un fuerte golpe. También tenía otras contusiones que son diferentes a las que produce el aplastamiento, según publicó este diario".