Cierran bares y cientos de personas pierden su empleo tras la compra de Brewdog por una empresa estadounidense en un acuerdo de 33 millones de libras [eng]

Cientos de personas han sido despedidas y decenas de bares han cerrado después de que la empresa de cerveza artesanal Brewdog entrara en concurso de acreedores. La empresa estadounidense de bebidas y cannabis medicinal Tilray ha comprado las operaciones de elaboración de cerveza de la compañía en el Reino Unido, la marca y 11 pubs en un acuerdo de 33 millones de libras. Los administradores concursales declararon que la venta había conservado 733 puestos de trabajo, pero que se habían perdido 484 empleos y se habían cerrado 38 bares