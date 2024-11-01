edición general
13 meneos
47 clics
Cierran bares y cientos de personas pierden su empleo tras la compra de Brewdog por una empresa estadounidense en un acuerdo de 33 millones de libras [eng]

Cierran bares y cientos de personas pierden su empleo tras la compra de Brewdog por una empresa estadounidense en un acuerdo de 33 millones de libras [eng]

Cientos de personas han sido despedidas y decenas de bares han cerrado después de que la empresa de cerveza artesanal Brewdog entrara en concurso de acreedores. La empresa estadounidense de bebidas y cannabis medicinal Tilray ha comprado las operaciones de elaboración de cerveza de la compañía en el Reino Unido, la marca y 11 pubs en un acuerdo de 33 millones de libras. Los administradores concursales declararon que la venta había conservado 733 puestos de trabajo, pero que se habían perdido 484 empleos y se habían cerrado 38 bares

| etiquetas: brewdog , comprada , despidos
10 3 0 K 134 actualidad
18 comentarios
10 3 0 K 134 actualidad
Comentarios destacados:    
Eibi6 #2 Eibi6
#1 a ver si tenemos un poco de suerte y se quedan con la receta los de la Estrella, que tenían algún tipo de participación y la distribución en España
1 K 28
#5 arreglenenlacemagico
#2 si la cojen los de estrella le echaran sirope de maiz hasta que no parezca cerveza
1 K 20
johel #8 johel *
#2 ¿Cual de las 16 marcas de cerveza que empiezan por estrella? xD
loopulo.com/historia/estrella-cervezas-estrella/

pd. estrella galicia ha metido pasta en Baskeland que tiene material sensiblemente mejor que brewdog asi que esa no.
0 K 10
Eibi6 #10 Eibi6 *
#8 me refería a Estrella Galicia, síndrome de localismo :-D para mí siendo gallego no conozco otra estrella, la catalana es Damm a secas para mí :troll:

La distribución de Brewdog en españa la llevaban desde hace unos 10 años, no se de todo si tienen participación o solo distribuyen
0 K 9
johel #12 johel *
#10 Creo que la intencion de Estrella galicia era quedarse/vender 3 o 4 de los productos mas relevantes de Basqueland y dejarles a lo suyo con el resto. Asi que ya te estas pidiendo una imparable ;)
0 K 10
Esfingo #15 Esfingo
#2 Las recetas de Brewdog estaban en un pdf en su pagina no se si seguirán..
0 K 10
#3 muerola
#1 una pena
0 K 11
#4 cajadecartonmojada
#1 Últimamente me estaba aficionandoba su Hazy Jane.
Mañana voy a por unas cuantas para hacer reserva :-P
2 K 40
Supercinexin #11 Supercinexin
#4 Será por cervezas artesanales... Pero si prácticamente cada council tiene su propia marca xD

Sí cierran Brewdog (que además no la han cerrado, simplemente ha cambiado de dueños a una corporación de USA),.pues compras Beavertown o Tiny Rebel, que tienen unas cuantas buenas también. De hecho si es USA que le jodan a Brewdog. No suelo beber mucho ya, hace años reduje drásticamente mi consumo a barbacoas y alguna salida con los.amigos esporádica, pero en UK hay de sobra para elegir si te gusta la cerveza como para llorar por Brewdog.
0 K 19
#18 cajadecartonmojada *
#11 Suerte la tuya que las tienes cerca, pero los que vivimos en una pequeña ciudad de España nos tenemos que conformar con las que tienen distribución por aquí ;)
0 K 11
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro
#4 Hazy Jane es fantastica!
brewdog.com/products/hazy-jane
0 K 10
#6 Poll
#1 Siempre nos quedará Lagunitas, la única bebida potable que fabrica Heineken.
0 K 10
johel #9 johel *
#6 Dame venenoooo que quiero moriii. Q cosa mas mala por dios, mira q tenias cosas para elegir; Guinness, Paulaner (Original, Trigo, Salvator), Affligem (Blonde, Dubbel, Tripel), Birra Moretti, Foster's, John Smith's, Judas, Maes, Mort Subite, Murphy's, Newcastle Brown Ale, Bulmers, Strongbow...
0 K 10
ElmaEscobar #13 ElmaEscobar
#1 RIP
0 K 7
Esfingo #14 Esfingo
#1 Yo no estaba tan rica como al principio.
0 K 10
Black_Txipiron #7 Black_Txipiron
¿A la de cuántos litros de producción podemos dejar de llamar a una cerveza como artesana? :-/
2 K 29
verdor #17 verdor
Brewdog trata fatal a sus empleados. De hecho ha habido un boycot en Irlanda.
0 K 10

menéame