Cierran bares y cientos de personas pierden su empleo tras la compra de Brewdog por una empresa estadounidense en un acuerdo de 33 millones de libras [eng]

Cientos de personas han sido despedidas y decenas de bares han cerrado después de que la empresa de cerveza artesanal Brewdog entrara en concurso de acreedores. La empresa estadounidense de bebidas y cannabis medicinal Tilray ha comprado las operaciones de elaboración de cerveza de la compañía en el Reino Unido, la marca y 11 pubs en un acuerdo de 33 millones de libras. Los administradores concursales declararon que la venta había conservado 733 puestos de trabajo, pero que se habían perdido 484 empleos y se habían cerrado 38 bares
| etiquetas: brewdog , comprada , despidos
brewdog.com/pages/punk-ipa
loopulo.com/historia/estrella-cervezas-estrella/
pd. estrella galicia ha metido pasta en Baskeland que tiene material sensiblemente mejor que brewdog asi que esa no.
La distribución de Brewdog en españa la llevaban desde hace unos 10 años, no se de todo si tienen participación o solo distribuyen
Mañana voy a por unas cuantas para hacer reserva
Sí cierran Brewdog (que además no la han cerrado, simplemente ha cambiado de dueños a una corporación de USA),.pues compras Beavertown o Tiny Rebel, que tienen unas cuantas buenas también. De hecho si es USA que le jodan a Brewdog. No suelo beber mucho ya, hace años reduje drásticamente mi consumo a barbacoas y alguna salida con los.amigos esporádica, pero en UK hay de sobra para elegir si te gusta la cerveza como para llorar por Brewdog.
brewdog.com/products/hazy-jane
Birra Moretti,Foster's, John Smith's, Judas, Maes, Mort Subite, Murphy's, Newcastle Brown Ale, Bulmers, Strongbow...