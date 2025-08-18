edición general
14 meneos
73 clics
Cientos de vecinos de Valdeorras piden la liberación del detenido por presuntamente iniciar un incendio: «Salvó casas y salvó gente»

Cientos de vecinos de Valdeorras piden la liberación del detenido por presuntamente iniciar un incendio: «Salvó casas y salvó gente»

Alrededor de 200 personas se concentraron esta mañana frente al juzgado de Trives para pedir la liberación de uno de sus vecinos. Se trata de un hombre de 61 años que fue detenido por la Guardia Civil ayer a las 12,30 horas como presunto autor de un delito de incendio. Según la alcaldesa de la localidad, Raquel María Bautista, no se trata de ningún pirómano, sino que es un vecino del pueblo que «salvó casas y salvó gente». Relacionada: www.meneame.net/story/detienen-dos-nuevos-presuntos-autores-incendios-

| etiquetas: concentración , valdeorras , liberación , detenido , incendio , petín
11 3 0 K 209 actualidad
19 comentarios
11 3 0 K 209 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Pitchford
A los verdaderos pirómanos es muy difícil pillarlos..
2 K 53
#8 Alcalino
#2 Exácto: el relato del pirómano como fuente de todos los males es una maniobra de distracción.

Pueden detener a algunos sospechosos, pero demostrarlo en un juicio es increíblemente difícil.

La solución es la prevención, no poner a securitas direct a vigilar el monte.
0 K 10
#18 laruladelnorte
Javier García, propietario de Bodegas Sampayo, señala que todo el pueblo está con él. «Vinimos en varios autobuses, de Petín y de pueblos de al lado. Es un malentendido y tiene que quedar como eso mismo», señala. Cuenta que el detenido llevaba cuatro días apagando fuegos. Presuntamente, ayer vio como ardía una silvera peligrosamente cerca de unos amigos y entró junto a otros vecinos a hacerle frente. Con ellos había también efectivos de la UME. «Alguien le indicó que prendiera (para hacer un contrafuego) y le detuvieron», dice García. «No estaba haciendo nada, solo evitar que el fuego llegase a una casa», añade.

Poco más que añadir...
1 K 21
sotillo #19 sotillo
#18 Con tanto humo no se ve bien
1 K 21
jm22381 #5 jm22381
Casas y gente que no hubieran estado en peligro si no hubiera iniciado el incendio (presuntamente)
0 K 18
HAL9K #4 HAL9K
Como si salvar gente y salvar casas fuese incompatible con provocar el incendio. De hecho es que el comportamiento de falso héroe es una de las motivaciones.
2 K 17
Veelicus #7 Veelicus
#3 #4 Todo depende de los indicios que tiene la policia para detenerlo, si es porque alguien le ha visto encender algun fuego no hay ninguna duda, pero si siemplemente es porque andaba por la zona... pues igual los vecinos tienen razon si le han visto ir de un lado a otro con agua o avisando a la gente.
Prematuro juzgar con lo que sabemos
0 K 11
HAL9K #15 HAL9K *
#11 #7 No he dicho que sea culpable. Solo he señalado que "salvó casas y salvó gente" no es prueba de nada. Son actos ajenos al hecho que se investiga.
CC #13
0 K 11
#11 Alcalino
#4 autor del incendio no implica intencionalidad, puede haber sido una negligencia, que debe ser castigada, pero otra cosa muy distinta es que este hombre quisiera provocar el incendio.
0 K 10
OCLuis #13 OCLuis *
#4 No has leído el artículo: estaba trabajando apagando un fuego y le dijeron que hiciera un cortafuegos para evitar que las llamas llegaran a cierto lugar. Lo pillaron cuando estaba iniciando ese fuego.

Yo he pensado lo mismo que tú, pero fue antes de leer el artículo.
3 K 57
andando #14 andando
#13 *contrafuego (prender un fuego controlado en la dirección que viene el fuego grande para que cuando llegue ya no quede nada para arder)
5 K 68
#16 audrey2012
#14 Esto pasa por dejar la extinción y prevención de incendios en manos no profesionales. Sobra decir que el contrafuego no sólo no funcionó sino que terminó generando otro incendio. En cualquier caso, si efectivamente es un malentendido y estaba colaborando en las tareas de extinción, espero que se resuelva pronto.
1 K 22
Imag0 #12 Imag0
Parece ser que han confundido un contrafuego con un pirómano.. no parece descabellado.
0 K 13
#6 tierramar *
A quienes hay que procesar es a los políticos responsables por dejación de funciones con resultado de muertes. Además de condenar a los corruptos que con el presupuesto de incendios hacen negocio:
El negocio del fuego: así se han repartido 6 empresas la extinción en España a cambio de sobornos
Las compañías investigadas siguen ganando la mayoría de concursos públicos a la espera de que se celebre el juicio en la Audiencia Nacional www.elespanol.com/espana/20220821/negocio-repartido-empresas-extincion Los partidos implicados PP PSOE y CIU
0 K 12
elTieso #1 elTieso
No sé si esto es bueno porque la gente muestra alguna reacción por fin o malo porque pedimos aplicar las leyes de forma diferente según la persona, cosa bastante mala (aunque suceda cotidianamente para la gente con poder y dinero).
0 K 10
Cyberbob #9 Cyberbob
#1 Yo lo que veo es que hay muchos testigos que dicen que llevaba días haciendo lo que le pedían y colaborando con la extinción; parece que estaba haciendo un cortafuegos y es un malentendido, y no parece un caso de alguien pidiendo un trato especial.
2 K 44
#10 Pitchford
#1 Dicen que en realidad estaba encendiendo un contrafuego..
1 K 33
#3 Tecar
No te meten en la cárcel por salvar casas ni salvar gente.
Lo digo por si alguien tiene algún problema con cómo funciona su moralidad, que a lo mejor este tipo de subconscientes explican algunas cosas.
0 K 7
#17 Beltza01
#3 A la cárcel te meten por tener mal abogado.
2 K 25

menéame