Cientos de vecinos de Valdeorras piden la liberación del detenido por presuntamente iniciar un incendio: «Salvó casas y salvó gente»

Alrededor de 200 personas se concentraron esta mañana frente al juzgado de Trives para pedir la liberación de uno de sus vecinos. Se trata de un hombre de 61 años que fue detenido por la Guardia Civil ayer a las 12,30 horas como presunto autor de un delito de incendio. Según la alcaldesa de la localidad, Raquel María Bautista, no se trata de ningún pirómano, sino que es un vecino del pueblo que «salvó casas y salvó gente». Relacionada: www.meneame.net/story/detienen-dos-nuevos-presuntos-autores-incendios-
Pueden detener a algunos sospechosos, pero demostrarlo en un juicio es increíblemente difícil.
La solución es la prevención, no poner a securitas direct a vigilar el monte.
Poco más que añadir...
Prematuro juzgar con lo que sabemos
CC #13
Yo he pensado lo mismo que tú, pero fue antes de leer el artículo.
El negocio del fuego: así se han repartido 6 empresas la extinción en España a cambio de sobornos
Las compañías investigadas siguen ganando la mayoría de concursos públicos a la espera de que se celebre el juicio en la Audiencia Nacional www.elespanol.com/espana/20220821/negocio-repartido-empresas-extincion Los partidos implicados PP PSOE y CIU
Lo digo por si alguien tiene algún problema con cómo funciona su moralidad, que a lo mejor este tipo de subconscientes explican algunas cosas.