Detienen a dos nuevos presuntos autores de incendios en la provincia de Ourense

Este equipo del Instituto Armado ha detenido este domingo a una vecina de Ourense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova. Este fue originado a las 08.58 horas y extinguido con una superficie quemada de 0.042 hectáreas. Las diligencias fueron puesta a disposición del juzgado de Celanova.