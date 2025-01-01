edición general
Detienen a dos nuevos presuntos autores de incendios en la provincia de Ourense

Este equipo del Instituto Armado ha detenido este domingo a una vecina de Ourense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova. Este fue originado a las 08.58 horas y extinguido con una superficie quemada de 0.042 hectáreas. Las diligencias fueron puesta a disposición del juzgado de Celanova.

emmett_brown #1 emmett_brown
81 años. Esa señora es inimputable. La cuestión es si se aprovecha de su condición, ella o un tercero interesado.
Artillero #2 Artillero
#1 préndele fuego a su casa. Verás que eso sí le duele.
Putos psicópatas.
#3 Leon_Bocanegra
#2 la noticia no dice mucho, pero perfectamente la señora pudo haber originado el incendio por error o incluso por negligencia, por ej quemando unos rastrojos en su finca. Decir que es una psicópata sin saber que pasó es algo atrevido.
LoboAsustado #4 LoboAsustado
#3 O directamente demencia
#7 Leon_Bocanegra
#1 por qué es inimputable?
Apotropeo #6 Apotropeo *
Un campo de fútbol no llega a una hectarea, está señora ha quemado 25 veces menos, y tiene un porrón de años.
Porfavor, que alguien ponga un poquito de sentido común
He visto chuletadas con más superficie quemada
#5 Jarod_mc
Partido Popular y pelotazos
