Cientos de personas demandan al gobierno central de Japón por su inacción climática "inconstitucional" (ING)

Cientos de personas en todo Japón demandaron al gobierno central el jueves solicitando daños y perjuicios por la inacción "inconstitucional" ante el cambio climático, en el primer litigio de este tipo en el país

etiquetas: japón , cambio climático
