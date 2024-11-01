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Cientos de migrantes desaparecen en el Mediterráneo. Las autoridades retienen información

Cientos de migrantes desaparecen en el Mediterráneo. Las autoridades retienen información

Cuerpos que llegan a la costa día tras día. Llamadas telefónicas de familiares que no reciben respuesta. Tiendas de migrantes abandonadas de la noche a la mañana.

| etiquetas: inmigrantes , migrantes , muertos , europa , mediterráneo , pateras
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2 comentarios
10 2 0 K 122 actualidad
silvano.jorge #1 silvano.jorge
La frontera más mortífera del mundo...
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kastanedowski #2 kastanedowski
"Los grupos de derechos humanos" tienen esa informacion y ayudan a estos migrantes a entrar a Europa

Aqui es una falta total de control del gobierno por todas partes...
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menéame