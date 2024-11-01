·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11043
clics
Comida estadounidense que no se puede vender legalmente en Europa [ENG]
4462
clics
El vídeo del primer ministro israelí Netanyahu tomando café, en el punto de mira; Grok lo califica de «deepfake»
5568
clics
El momento tierra, trágame de un reportero por su nivel de inglés
4346
clics
Histórico Ninot Indultat 2026 de las fallas de València contra la guerra
3642
clics
Netanyahu publica un segundo vídeo “Cafetería” en medio de rumores, lo que provoca nuevas acusaciones de uso de inteligencia artificial [ENG]
más votadas
502
El lobby sionista se lanza en los tribunales contra rostros de TVE y periodistas de la izquierda
400
Los vídeos de la muerte de Haitam tras ocho descargas de táser de la Policía en Torremolinos: "Ya ha muerto, ¿no?"
292
La Argentina de Milei, en "recesión profunda": el segundo país con mayor caída industrial, por detrás de la Hungría de Orbán
342
“No es una crisis, es un crimen”: la carta viral que acusa al embargo de asfixiar a Cuba
303
La UCO concluye que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con dinero de las mordidas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
24
clics
Cientos de migrantes desaparecen en el Mediterráneo. Las autoridades retienen información
Cuerpos que llegan a la costa día tras día. Llamadas telefónicas de familiares que no reciben respuesta. Tiendas de migrantes abandonadas de la noche a la mañana.
|
etiquetas
:
inmigrantes
,
migrantes
,
muertos
,
europa
,
mediterráneo
,
pateras
10
2
0
K
122
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
122
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
silvano.jorge
La frontera más mortífera del mundo...
0
K
11
#2
kastanedowski
"Los grupos de derechos humanos" tienen esa informacion y ayudan a estos migrantes a entrar a Europa
Aqui es una falta total de control del gobierno por todas partes...
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aqui es una falta total de control del gobierno por todas partes...