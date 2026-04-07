Cientos de antifascistas marchan en Berlín tras un ataque neonazi con machetes

Unas 600 personas se manifestaron este domingo en el distrito berlinés de Friedrichshain para protestar contra la violencia fascista creciente en Alemania, según reportes del diario junge Welt. La marcha responde directamente a un ataque ocurrido hace pocos días, donde al menos dos jóvenes socialistas de 19 años resultaron heridos por una banda de neonazis que les atacaron con machetes al grito hitleriano de “Sieg Heil”. Bajo el lema Si atacan a uno, respondemos todos, recorrieron las calles del barrio en medio de un contexto de...