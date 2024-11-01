Científicos revierten el envejecimiento cerebral con aerosol nasal en un estudio histórico

Científicos de la Universidad Texas A&M han desarrollado un aerosol nasal que reduce la inflamación cerebral crónica, restaura la memoria y revierte los signos del envejecimiento cerebral en modelos animales, lo que aumenta las esperanzas de futuros tratamientos para la demencia y otras afecciones neurodegenerativas. El equipo, dirigido por el profesor Ashok Shetty, descubrió que sólo dos dosis del aerosol redujeron drásticamente la inflamación en el cerebro, restauraron la energía celular y produjeron mejoras significativas en la memoria. Los