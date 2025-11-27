edición general
Los científicos de Putin están creando palomas espía controladas mediante implantes cerebrales [ENG]

Una empresa de neurotecnología de Moscú vinculada al Estado se ha jactado de que sus operadores pueden dirigir bandadas por el cielo, lo que probablemente despertará la alarma entre los expertos en defensa y los grupos defensores de los derechos de los animales. Los investigadores han puesto en marcha pruebas de campo con los denominados «biodrones aviares», conocidos como PJN-1, que son palomas comunes a las que se les han implantado quirúrgicamente chips neuronales que permiten a los técnicos dirigir sus rutas de vuelo.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Yo creo que hay una competición entre la prensa NATOntada a ver quien la suelta más gorda y que cuele.

Serán los famosos chís 5G que espían. xD  media
pitercio #2 pitercio *
Esto salía en unos dibujos animados de los 80. La brigada de palomos es fácilmente reconocible por las gafas de aviador y el gorro como el de Pierre Nodoyuna.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Ahí tienes a Pozí, Suputapluma, la maestra y al Tortillero persiguiendo al palomo espía.  media
Guanarteme #9 Guanarteme
#4 ¿Cómo que suputapluma? Me pone ofendidito que te refieras así a mi Supilú :ffu:

PD: ¿Quién es el tortillero?
HeilHynkel #10 HeilHynkel *
#9

Todo personajes ficticios sin ninguna relación con la realidad. :roll:
#6 Leziabell
#2 y en un capitulo de Fringe.
Veelicus #7 Veelicus
Vaya titular... parece el argumento de una pelicula de James Bond de los 60...
#8 Aas59
Anda mira... Como los de vox
nosomosnaiderl #3 nosomosnaiderl
Si es verdad vaya aberración
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

A ver ... un poco de seriedad. Eso tiene de cierto lo que yo de guapo.
