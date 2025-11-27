Los científicos de Putin están creando palomas espía controladas mediante implantes cerebrales [ENG]

Una empresa de neurotecnología de Moscú vinculada al Estado se ha jactado de que sus operadores pueden dirigir bandadas por el cielo, lo que probablemente despertará la alarma entre los expertos en defensa y los grupos defensores de los derechos de los animales. Los investigadores han puesto en marcha pruebas de campo con los denominados «biodrones aviares», conocidos como PJN-1, que son palomas comunes a las que se les han implantado quirúrgicamente chips neuronales que permiten a los técnicos dirigir sus rutas de vuelo.