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Científicos logran revertir la calvicie con una sola inyección
en ratones. Para ello han empleado células madre y trifosfato de adenosina para estimular el crecimiento del cabello con tasas de recuperación cercanas al 100%.
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