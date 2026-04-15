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Científicos logran revertir la calvicie con una sola inyección

Científicos logran revertir la calvicie con una sola inyección

en ratones. Para ello han empleado células madre y trifosfato de adenosina para estimular el crecimiento del cabello con tasas de recuperación cercanas al 100%.

| etiquetas: calvicie
7 6 1 K 103 calveame
6 comentarios
7 6 1 K 103 calveame
masde120 #3 masde120
seguramente funcione en todo el cuerpo excepto en la parte alta
1 K 14
masde120 #4 masde120
el adenosin trifosfato es el ATP, la gasolina de todas nuestras celulas.
0 K 11
JungSpinoza #2 JungSpinoza
#1 Panico en Ankara
4 K 64
#5 Ominous
La cura de la calvicie de la semana.
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#6 guillersk
:take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: :take: x10E100000
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menéame