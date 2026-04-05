Científicos españoles crean una córnea artificial con escamas de pez, permitiendo su transplante sin esperar a la donación

Investigadores de la Universidad de Granada han creado implantes corneales altamente biocompatibles, resistentes y transparentes a partir de escamas de varios tipos de peces de los que habitualmente se venden en los mercados que, a la vista de los buenos resultados que ofrecen en pruebas con animales, podrían erigirse en una alternativa al trasplante de córnea procedente de un donante humano.
| etiquetas: córnea , artificial , escamas , pez , trasplante , donación
El cuerpo luego se mantiene con vida en UCI con el objetivo de preservar la viabilidad de estos órganos pero, por desgracia, a veces se terminan rechazando. Y muchas veces se olvida que está la córnea que es de las menos afectadas en una situación de… » ver todo el comentario