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Científicos españoles crean una córnea artificial con escamas de pez, permitiendo su transplante sin esperar a la donación

Científicos españoles crean una córnea artificial con escamas de pez, permitiendo su transplante sin esperar a la donación

Investigadores de la Universidad de Granada han creado implantes corneales altamente biocompatibles, resistentes y transparentes a partir de escamas de varios tipos de peces de los que habitualmente se venden en los mercados que, a la vista de los buenos resultados que ofrecen en pruebas con animales, podrían erigirse en una alternativa al trasplante de córnea procedente de un donante humano.

| etiquetas: córnea , artificial , escamas , pez , trasplante , donación
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2 comentarios
4 1 0 K 58 cultura
#1 Leclercia_adecarboxylata
Como dato que quizás pueda interesar. El transplante de córnea es muy olvidado. Cuando se propone a alguien para donación muchas veces se olvida la posibilidad de este transplante. Se evalúa pulmones, riñón, hígado y hueso fundamentalmente.

El cuerpo luego se mantiene con vida en UCI con el objetivo de preservar la viabilidad de estos órganos pero, por desgracia, a veces se terminan rechazando. Y muchas veces se olvida que está la córnea que es de las menos afectadas en una situación de…   » ver todo el comentario
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GranTipo #2 GranTipo
si es que no salimos de los tópicos, hasta la ciencia la avanzamos alrededor de los espetos
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menéame