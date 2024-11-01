Científicos encuentran raras esporas en el interior de un fósil del supercontinente Gondwana anterior a los dinosaurios

En un avance que redefine medio siglo de conocimiento paleobotánico, un equipo de científicos brasileños y alemanes ha logrado extraer y analizar raras esporas vegetales preservadas dentro de los tejidos de un fósil de licopodita que data del período Pérmico, una era anterior a la aparición de los primeros dinosaurios. El hallazgo, realizado en material procedente del sur de Brasil, ha obligado a la reclasificación taxonómica del espécimen y ha establecido el primer registro de este tipo para la Cuenca Paraná.