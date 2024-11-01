Científicos descubren que una planta se pone muy hot para seducir a los escarabajos

Las primeras formas de comunicación empleaban el olor, el calor o la luz infrarroja. Unas de las plantas más ancestrales son las cícadas que dominaron el planeta antes de que aparecieran las plantas con flores. Ahora se ha visto que las cícadas utilizan una combinación de señales, como calor, olor y humedad, para atraer a los escarabajos y alimentarse del polen de los conos masculinos. Al final, estas señales se vuelven tan abrumadoras que los escarabajos son expulsados de las plantas masculinas hacia los conos femeninos ovulatorios.