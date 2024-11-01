Científicos descubren una piedra que parece una piedra con forma de T pero en realidad es un descubrimiento histórico [ITA]  

Unos científicos descubren una piedra con forma de T pero la hipótesis actual es que probablemente esté representando al dios Argishtikhinili. Esta piedra de 2500 años de antigüedad es uno de los descubrimientos más importantes del reino Urartu (también conocido como reino de Van). Este reino consiguió prosperar a pesar de la amenaza constante del imperio asirio.