Los científicos confirman que los niveles de estrés climático en los océanos del mundo ya son lo suficientemente extremos como para provocar el colapso de las poblaciones y su extinción

Una pregunta clave en la ecología moderna es: ¿cómo van a reaccionar las poblaciones y sus interacciones ante un clima que cambia rápido? Documentar los colapsos locales de poblaciones importantes desde el punto de vista ecológico y económico puede darnos una idea de los patrones generales de declive. En este caso, monitoreamos los peces payaso (Amphiprion bicinctus) y sus anémonas marinas hospedadoras (Radianthus magnifica) en tres arrecifes del mar Rojo de Arabia Saudita entre 2022 y 2024, incluyendo una ola de calor marina. [eng]

