El científico computacional Don Knuth exclama "Shock! Shock!" al comprobar que Claude Opus 4.6 ha resuelto una de sus conjeturas

Don Knuth: "¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ayer me enteré de que un problema abierto en el que llevaba trabajando varias semanas acababa de ser resuelto por Claude Opus 4.6, el modelo de razonamiento híbrido de Anthropic, lanzado tres semanas antes. Parece que tendré que reconsiderar mi opinión sobre la "IA generativa" algún día. ¡Qué alegría! No sólo descubrir que mi conjetura tiene una buena solución, sino también celebrar este avance tan significativo en la deducción automática y la resolución creativa de problemas."