La ciencia revela por qué algunos recuerdos se olvidan en días y otros duran toda la vida

La ciencia revela por qué algunos recuerdos se olvidan en días y otros duran toda la vida

Se asumía que la selección dependía de mecanismos biológicos específicos encargados de evaluar el valor de cada experiencia. Sin embargo, este modelo resultó insuficiente para explicar por qué algunos recuerdos perduran toda la vida, mientras que otros se disipan con el paso de los días o los meses. Ahora han detectado que identificó que el tálamo (una estructura situada en el centro del cerebro) desempeña un papel clave como enlace entre la memoria a corto y a largo plazo.

2 comentarios
sotillo #1 sotillo
Nada que no suframos todos los días
inventandonos #2 inventandonos
Me encantaría que rebelara por qué algunos cerebros como el mío no retienen ni un rato, como el nombre de alguien 10 segundos después de conocerlo, y sin embargo leo algo como Drosophila Melanogaster y no lo olvido.
