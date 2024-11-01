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En Cien Años Todos Calvos (Remasterizado) · Pedro Ruiz
Canción "En cien años todos calvos", del artista Pedro Ruiz, en su disco Primer Round.
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pedro
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Rubentoso
No sé de donde viene la fiebre por la palabra calvo, pero contribuyo con esta canción del gran cantante Pedro Ruiz, que seguro que habéis escuchado ya cientos de veces.
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