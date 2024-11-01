edición general
El Israel competirá como IPT en las clásicas de Québec y Montreal

El equipo israelí omitirá el nombre del país en las clásicas de Canadá para evitar que se repitan incidentes como los que se han producido en la Vuelta a España.

Tontolculo #3 Tontolculo
Confiemos en que los canadienses no se dejen engañar
Tito_Keith #1 Tito_Keith
genocidio cobarde
#12 Leon_Bocanegra
#10 No, las protestas eran contra la participación del equipo Israel premier tech. Si ese equipo se hubiera retirado habrían cesado las protestas. Las protestas para presionar al gobierno se han hecho en la embajada, lo que pasa es que no se les ha dado tanta publicidad.
reithor #11 reithor
Lo que puede expandirse como hIjosdeP*T*
Rogue #9 Rogue
Incapacidad permanente total (IPT)
denocinha #2 denocinha
Pues ya está. La presión ciudadana sobre la vuelta a España ha parado el genocidio!
Veelicus #4 Veelicus
#2 Seguramente a ti las manifestaciones contra ETA te parecían mal, verdad?
denocinha #7 denocinha
#4 Si boicoteasen la itzulia...
#5 euacca
#2 El refranero dice "un grano no hace granero pero ayuda a su compañero", y si lees un poco sobre la historia de Sudáfrica verás que el rechazo internacional al régimen de apartheid que tenían fue decisivo para el cambio.
Hay que hacer que sientan el rechazo y eso puede producir un cambio, desde luego que sí.
#6 Leon_Bocanegra
#2 la presión ciudadana sobre la vuelta no pretendía parar el genocidio.
#10 CosaCosa
#6 si claro que si. Pretende que los gobiernos vean 3l sentir de la gente y en vez de andar callados como putas, pongan toda la carne en el asador como están haciendo con Rusia para pararlo.

Si de algo han servido estos años es para saber, que se puede marginar social y económicamente a un país cuando la voluntad es fuerte
Sinfonico #8 Sinfonico
#2 No, se ha parado gracias a gente como tú que lo niega
