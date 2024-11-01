edición general
'Cicatrices de tinta' de Joana Coloma (Editorial Círculo Rojo)

Joana Coloma: "En la poesía no me escondo ni intento suavizar lo que siento" - ¿La Joana que escribe poesía es muy parecida o muy distinta a la Joana del día a día? - Es la misma, pero sin filtros. En la poesía no me escondo ni intento suavizar lo que siento. En el día a día soy más práctica. En los poemas digo cosas que no siempre sé o puedo decir en voz alta. - ¿Tienes algún proyecto de publicación en el que estés trabajando actualmente? - Sigo escribiendo, pero sin prisas ni presión. Me interesa que el próximo proyecto llegue...

... cuando tenga algo nuevo que decir, no solo más palabras. - ¿Nos puedes regalar un fragmento de alguno de tus poemas? - "No soy menos por temblar con el viento, ni por hallar poesía en lo que otros no miran. No es debilidad ser río y no piedra, ser piel y no muro, ser llama encendida".
