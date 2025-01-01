Un ciberataque a AirFrance y KLM compromete datos de sus clientes

La compañía aérea gala AirFrance y la holandesa KLM han sufrido un ciberataque que ha supuesto el compromiso de datos personales de clientes. El grupo ha puesto la infracción en conocimiento de los afectados mediante un correo electrónico. El mismo, compartido por el medio tecnológico holandés Tweakers.com, señala que se ha producido una violación de datos de terceros. Las aerolíneas francesa y neerlandesa se encuentran investigando lo sucedido y se lo han comunicado a la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos.