La CIAF alertó de modificaciones sobre los informes de soldaduras de Adamuz en fechas posteriores al accidente

Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) constató hace varios días la existencia de modificaciones sobre los informes de soldaduras del accidente ferroviario de Adamuz. Estas variaciones documentales se hicieron en fechas posteriores al accidente y generaron mucha confusión entre los investigadores, ya que presentaban contradicciones con otras versiones y contaban con firmas realizadas en malas condiciones, lo que las hacía fáciles de manipular.