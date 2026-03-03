La CIAF alertó de modificaciones sobre los informes de soldaduras de Adamuz en fechas posteriores al accidente

Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) constató hace varios días la existencia de modificaciones sobre los informes de soldaduras del accidente ferroviario de Adamuz. Estas variaciones documentales se hicieron en fechas posteriores al accidente y generaron mucha confusión entre los investigadores, ya que presentaban contradicciones con otras versiones y contaban con firmas realizadas en malas condiciones, lo que las hacía fáciles de manipular.
El documento remitido por Ayesa tenía dos versiones, una primera con fecha del 25 de junio de 2025 y otra con fecha del 1 de febrero de 2026, que es posterior al accidente.
Entre medio el jefe de maquisaba (que parece que era la subcontrata de la soldadura) se habría quejado al de Ferrovial.
Nada nuevo en el mundo empresarial español.
Parecía un bogie dron volador.