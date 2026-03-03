edición general
La CIAF alertó de modificaciones sobre los informes de soldaduras de Adamuz en fechas posteriores al accidente

Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) constató hace varios días la existencia de modificaciones sobre los informes de soldaduras del accidente ferroviario de Adamuz. Estas variaciones documentales se hicieron en fechas posteriores al accidente y generaron mucha confusión entre los investigadores, ya que presentaban contradicciones con otras versiones y contaban con firmas realizadas en malas condiciones, lo que las hacía fáciles de manipular.

jonolulu #2 jonolulu
De todos modos si hay dos versiones del documento localizadas es bien fácil aclarar qué se manipuló y con qué ánimo: algo que es lo fundamental y no aclara el artículo.

El documento remitido por Ayesa tenía dos versiones, una primera con fecha del 25 de junio de 2025 y otra con fecha del 1 de febrero de 2026, que es posterior al accidente.
manbobi #1 manbobi
Suena a que entre instalador e inspector hubo momentos de pánico y modificación de documentos
jonolulu #3 jonolulu
#1 Siendo una subcontrata igual hasta ha cambiado el personal...
#6 tropezon *
#1 Pues yo creo que el currito-inspector de Ayesa vio que aquello era una mierda, lo escribió y después el jefazo de Ferrovial se reunió con el jefazo de Ayesa y este ordenó al currito que cambiara el informe o le despedía.
Entre medio el jefe de maquisaba (que parece que era la subcontrata de la soldadura) se habría quejado al de Ferrovial.
Nada nuevo en el mundo empresarial español.
manbobi #7 manbobi
#6 Sí, un analisis más completo.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: :popcorn: baia baia
#8 eldelcerro
Lo de siempre, lo importante es el papelito, se ve todos los días.
#4 Emotivo *
¿Y que dicen del bogie volador?.
Parecía un bogie dron volador.:roll: :roll:
