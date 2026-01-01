La CIA confirma que Ucrania no atacó la residencia de Putin

Rusia había utilizado esta afirmación para amenazar con endurecer su postura en las negociaciones, dado que asuntos espinosos ya parecen estar obstaculizando las conversaciones para poner fin a la guerra
Una agencia de espionaje mintiendo, impensable!
x.com/Jglez360/status/2005755766825705474
No se escucharon ni drones ni municiones antiaereas... supuestamente se usaron 91 drones para 'atacar' esa residencia
Se confirma lo ya archiconocido, el Kremin miente siempre y en absolutamente todo.