La CIA confirma que Ucrania no atacó la residencia de Putin

Rusia había utilizado esta afirmación para amenazar con endurecer su postura en las negociaciones, dado que asuntos espinosos ya parecen estar obstaculizando las conversaciones para poner fin a la guerra

manbobi #1 manbobi
Si lo dice la CIA será cierto
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#1 A eso venia, la CIA tiene un historial impecable en lo que se refiere a decir la verdad xD
Una agencia de espionaje mintiendo, impensable!
#2 arreglenenlacemagico
vaya es imposible mienta , ni que se pudiera ver por los satelites :troll:
#3 pozz *
Algo que incluso los vecinos cercanos de esa residencia de Putin confirmaron hace dias.
x.com/Jglez360/status/2005755766825705474
No se escucharon ni drones ni municiones antiaereas... supuestamente se usaron 91 drones para 'atacar' esa residencia :troll:

Se confirma lo ya archiconocido, el Kremin miente siempre y en absolutamente todo.
