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Chuck Norris en su 86 cumpleaños: “No envejezco. Subo de nivel” [ENG]  

Chuck Norris estuvo lanzando puñetazos tan recientemente como en su 86 cumpleaños, 10 días antes de que su familia anunciara su fallecimiento el viernes 20 de marzo. Norris, el artista marcial y actor icónico conocido por su serie de televisión Walker, Texas Ranger y decenas de papeles en cine, falleció el jueves 19 de marzo. El actor cumplió 86 años el 10 de marzo y ese mismo día publicó un vídeo en el que se le veía entrenando al aire libre, incluyendo un clip en el que lanzaba un impresionante golpe al cuerpo a su compañero.

| etiquetas: chuck , norris , cumpleaños , puñetazos , nivel , envejezco
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2 comentarios
2 1 0 K 33 actualidad
DDJ #1 DDJ
Se le ve muy cuerdo y muy ágil en el vídeo. A este le queda cuerda para rato
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Pontecorvo #2 Pontecorvo
Cuando Chuck Norris instala windows, Microsoft acepta sus condiciones.
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menéame