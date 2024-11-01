Chrome sigue corto de funciones de IA, así que Google ha creado un nuevo navegador con el que no se navega, se crean webs en tiempo real

Google sigue sin dar una respuesta a Comet o a Atlas, el navegador de ChatGPT. Pero sí que está experimentando sobre qué puede ser el futuro de la web. Google ha presentado un nuevo proyecto llamado Disco. Es un navegador experimental con el que buscan dar un (otro) paso en la integración de la inteligencia artificial generativa en las búsquedas: cuando el usuario introduce una solicitud compleja, el navegador no solo le da resultados. También construye una interfaz interactiva específica para resolver esa tarea en el momento. Es una aproxim...