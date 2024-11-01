edición general
Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años

«La historia es tan increíble que cuesta creerla. Si lo contáramos como una ficción nos tacharían de exagerados», reconoce a SUR el director malagueño Manolo Jiménez ('Las Sinsombrero' y 'Solteronas'), que prepara este documental de tres capítulos protagonizados por Yeyo Llagostera, Luis Ortiz, Jorge Morán y Antonio Arribas. Los cuatro decidieron poner su dinero en común y darse la vida padre. Nunca mejor dicho porque los billetes eran heredados. Aunque el socio capitalista de estos cuatro mosqueteros fue uno de ellos.

12,5 millones de pesetas al año? no parece que se dieran la gran vida, si miran como viven el moreno bonilla y sus adlateres igual se llevan un sorpreson.
#1 12,5 millones de pesetas son 75000 euros de ahora. "Según los datos publicados en el boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), Juan Manuel Moreno Bonilla percibe un salario bruto anual de 89.275,32 euros, distribuido en 12 pagas. "
www.sport.es/es/noticias/actualidad/dinero-cobra-juanma-moreno-2025-11
Y esto sin contar lo que cobre del PP, por dietas y otros gastos que están fuera del sueldo.
1.000 millones de pesetas son 6 millones de euros, eso si, de los años 80, que ha groso modo puede ser el triple actualmente.
