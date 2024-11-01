Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años

«La historia es tan increíble que cuesta creerla. Si lo contáramos como una ficción nos tacharían de exagerados», reconoce a SUR el director malagueño Manolo Jiménez ('Las Sinsombrero' y 'Solteronas'), que prepara este documental de tres capítulos protagonizados por Yeyo Llagostera, Luis Ortiz, Jorge Morán y Antonio Arribas. Los cuatro decidieron poner su dinero en común y darse la vida padre. Nunca mejor dicho porque los billetes eran heredados. Aunque el socio capitalista de estos cuatro mosqueteros fue uno de ellos.