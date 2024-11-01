edición general
8 meneos
63 clics
Choque entre abogacías por la filtración del correo de la pareja de Ayuso: "Es una inconsciencia venir sin datos para afirmar algo incierto"

Choque entre abogacías por la filtración del correo de la pareja de Ayuso: "Es una inconsciencia venir sin datos para afirmar algo incierto"  

El juez Hurtado cortó a la defensa del fiscal general cuando afeaba al decano del Colegio de Abogados de Madrid que dijera, sin datos, que la filtración torpedeó los acuerdos que cada día se firman en los juzgados

| etiquetas: hurtado , fiscal , ayuso , ribón , mar , icam
6 2 0 K 79 politica
5 comentarios
6 2 0 K 79 politica
Malinke #2 Malinke
Hurtado siempre cortando las preguntas que no le interesan al PP.
3 K 51
#3 pirat
#2 "Hurtando" el derecho a la justicia
impartiendo parcialidad
1 K 19
Malinke #5 Malinke
#3 cuando no le interesa rápido corta las preguntas o consideraciones de la abogacía contraría a la parte que él defiende. Con Miguel Ángel Ródriguez también corta a la abogada de la fiscal de Madrid, o de la defensa del fiscal general, no me acuerdo.
0 K 11
Dene #4 Dene
estos detallitos son los que luego hacen que en instancias de justicia mas serias siempre españita aparezca como el país donde no hay juicios justos e imparciales y donde no se respeta el derecho a la defensa....
0 K 12

menéame