El chófer también desmiente a Carlos Mazón y confirma que hasta después de las 19 horas no lo movilizaron para llevarlo al cecopi

El chófer de Carlos Mazón durante el 29 de octubre de 2024 también desmiente la versión del expresidente de la Generalitat de que estuvo trabajando "desde las 18 horas" en el Palau de la Generalitat Valenciana. Y acaba de confirmar que hasta "después de las 19 horas" no lo movilizaron para llevar a Mazón a l'Eliana, donde se celebraba el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, que debatía el envío de los dos Es Alert. Unas alertas enviadas a las 20.11 y 20.57 horas que la jueza de la dana.