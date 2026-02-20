edición general
El chófer también desmiente a Carlos Mazón y confirma que hasta después de las 19 horas no lo movilizaron para llevarlo al cecopi

El chófer de Carlos Mazón durante el 29 de octubre de 2024 también desmiente la versión del expresidente de la Generalitat de que estuvo trabajando "desde las 18 horas" en el Palau de la Generalitat Valenciana. Y acaba de confirmar que hasta "después de las 19 horas" no lo movilizaron para llevar a Mazón a l'Eliana, donde se celebraba el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, que debatía el envío de los dos Es Alert. Unas alertas enviadas a las 20.11 y 20.57 horas que la jueza de la dana.

DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Vaya tela
correcorrecorre #1 correcorrecorre
Me gustaría saber el ticket de la comida para ver la cantidad de botellas de vino que se pimpló aquí el campeón.
Edheo #3 Edheo
#1 Sólo servirá para satisfacer tu curiosidad..... para nada más
correcorrecorre #4 correcorrecorre
#3 Sinceramente, pienso que llevaba semejante melopea que no era capaz ni de decir su nombre, y menos, de llevar las riendas de una situación como la que tenía Valencia ese día.
Eligió mal el día para pegarse una fiestuki.
Edheo #5 Edheo
#4 bueno no te creas... por ahora, tampoco lo está pagando muy caro
con o sin copas, igual se presentó en el funeral, pese las advertencias de los familiares
alguna gente, no cambia tanto, bebida o sin beber... son como son, y tampoco parezca que eso acarree grandes consecuencias

si yo atropello a alguien, y me doy a la fuga.. bebido o no, me expongo a condenas muy severas...
otros en cambio, tienen potestad para hacerlo sin que les suponga un gran agravio... y este "señor" es un gran ejemplo
