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El chofer de Mazón reconoce que lo recogió a las 8

A esa hora ya habían fallecido la mayoría de las víctimas.

| etiquetas: chofer , dana , mazón , valencia
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