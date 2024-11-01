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El chófer de Mazón confirma que el expresidente y su equipo mintieron durante meses tras la dana: lo recogió "sobre las ocho"

El chófer de Mazón confirma que el expresidente y su equipo mintieron durante meses tras la dana: lo recogió "sobre las ocho"

El trabajador de la Generalitat niega haber recibido presiones y se remite a su declaración ante el juzgado de instrucción de Catarroja.

| etiquetas: chófer , mazón , mentiras , meses , dana , recogida , ocho , tarde
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3 comentarios
26 6 0 K 227 actualidad
sat #1 sat
Nada nada, ya han dicho los tribunales que no se le puede juzgar. Circulen. Si son familiares o amigos de alguna víctima, comprendan que este buen hombre no hizo nada y que mentir para evadir la responsabilidad y ser un cobarde no es delito.
3 K 51
Cehona #3 Cehona
El Partido Popular cuando tiene un juicio, no busca los mejores abogados, busca los mejores jueces.
0 K 13
sotillo #2 sotillo
Como si les importara, el pp es una piña de mierda a la hora de tapar a los suyos
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menéame