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El chófer de Mazón confirma que el expresidente y su equipo mintieron durante meses tras la dana: lo recogió "sobre las ocho"
El trabajador de la Generalitat niega haber recibido presiones y se remite a su declaración ante el juzgado de instrucción de Catarroja.
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#1
sat
Nada nada, ya han dicho los tribunales que no se le puede juzgar. Circulen. Si son familiares o amigos de alguna víctima, comprendan que este buen hombre no hizo nada y que mentir para evadir la responsabilidad y ser un cobarde no es delito.
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#3
Cehona
El Partido Popular cuando tiene un juicio, no busca los mejores abogados, busca los mejores jueces.
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#2
sotillo
Como si les importara, el pp es una piña de mierda a la hora de tapar a los suyos
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