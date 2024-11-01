·
Chinoy, el saltimbanqui de la canción
Saltimbanqui del siglo XXI, Chinoy platica que se lesionó la rodilla “haciéndose el adolescente” a bordo de una cama elástica.
