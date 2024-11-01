China vendió baterías baratas durante años. El problema es que entre tanto nadie construyó una alternativa

Durante más de una década, el mundo se acostumbró a una idea que parecía incuestionable: las baterías serían cada vez más baratas. China las fabricaba en masa, dominaba la tecnología, controlaba los materiales críticos y aceptaba márgenes mínimos, incluso pérdidas. Para Occidente, el modelo era cómodo: importar, abaratar costes y acelerar la transición energética. En los últimos meses, varios fabricantes de baterías de litio han empezado a anunciar subidas de precios tras casi tres años de competencia feroz y ventas por debajo de coste.