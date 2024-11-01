edición general
6 meneos
15 clics
China vendió baterías baratas durante años. El problema es que entre tanto nadie construyó una alternativa

China vendió baterías baratas durante años. El problema es que entre tanto nadie construyó una alternativa

Durante más de una década, el mundo se acostumbró a una idea que parecía incuestionable: las baterías serían cada vez más baratas. China las fabricaba en masa, dominaba la tecnología, controlaba los materiales críticos y aceptaba márgenes mínimos, incluso pérdidas. Para Occidente, el modelo era cómodo: importar, abaratar costes y acelerar la transición energética. En los últimos meses, varios fabricantes de baterías de litio han empezado a anunciar subidas de precios tras casi tres años de competencia feroz y ventas por debajo de coste.

| etiquetas: china , baterías , litio
5 1 0 K 69 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 69 actualidad
#2 Chinabo
Eliminar la competencia y subir precios... Esto me suena
2 K 40
Forni #4 Forni
#2 Se han pegado años fabricando móviles baratos y no por eso se han dejado de vender otras marcas. El problema aquí ha sido no tener absolutamente nada que aportar.
0 K 9
#1 Chinabo
Otra cosa más que sube...
0 K 15
Gry #3 Gry *
Cuando el petróleo venezolano comience a fluir ya no hará falta comprar baterías.

Esperaremos que la industria europea no se deje comer la tostada está vez en inviertan en la producción de barreras prefabricadas para el control de inundaciones y sistemas de riego por goteo para reducir el consumo de agua durante las sequías. Sería una putada cargarnos el planeta y que quienes se beneficien sean los chinos. :-P
0 K 14

menéame